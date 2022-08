రాజకీయాల్లో జనసేనాని పవన్ కల్యాణ్ వినూత్న ప్రయోగం!!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్ లో ప్ర‌తిప‌క్ష పార్టీగా ఉన్న జ‌న‌సేన‌కు నిధుల స‌మ‌స్య తొలిచేస్తోంది. ఆ పార్టీకి వ‌స్తున్న విరాళాలు త‌క్కువ‌గా ఉన్నాయి. ఒక రాజ‌కీయ పార్టీని రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పూర్తిగా న‌డిపించాలంటే ఎంత వెచ్చించాలనేది ఊహ‌కంద‌నిది. పూర్తిస్థాయిలో రాజ‌కీయాల‌పై దృష్టిసారించాల‌నే ఉద్దేశం ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్‌కు ఉన్న‌ప్ప‌టికీ పార్టీని న‌డ‌పడం కోస‌మే ఆయ‌న సినిమాలు చేస్తున్నారంటే అతిశ‌యోక్తి కాదు. ఆ సినిమాల‌ద్వారా వ‌స్తున్న రెమ్యున‌రేష‌న్ నే జ‌న‌సేన ఖ‌ర్చుల కోసం ఉప‌యోగిస్తున్నారు.

English summary

The Jana Sena, which is the opposition party in Andhra Pradesh, is facing a funding problem.The donations coming to the party are less