Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వచ్చే ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు ఏపీ అసెంబ్లీలో, ఎంపీలు లోకసభలో ఉండాలని జనసేనాని పవన్ కల్యాణ్ బలంగా ఆకాంక్షిస్తున్నారు. అందుకణుగుణంగా ఇప్పటినుంచే ప్రణాళికలు అమలు చేస్తున్నారు. గత ఎన్నికల్లో తాను రెండు నియోజకవర్గాల్లో ఓటమిపాలైనప్పటికీ ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని రాజోలులో పార్టీ జెండా రెపరెపలాడింది. అక్కడి నుంచి విజయం సాధించిన రాపాక వరప్రసాదరావు వైసీపీకి అనుబంధ ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతుండటంతో అసెంబ్లీలో జనసేన జెండా చూడాలన్న పవన్ కోరిక అలాగే మిగిలిపోయింది.

English summary

Janasena's Pawan Kalyan strongly wants Janasena's MLAs to be in the AP Assembly and MPs to be in the Lok Sabha in the next election.