బీజేపీతో పొత్తుపై పవన్ కల్యాణ్ పునరాలోచన?

Andhra Pradesh

కేంద్రంలో భారతీయ జనతాపార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ పార్టీ ఇతర పార్టీలన్నింటికీ మార్గదర్శిగా వ్యవహరిస్తోంది. వ్యవస్థలను ఉపయోగించుకోవడంతోపాటు తమకు వ్యతిరేకంగా ఉండే పార్టీలను, నాయకులను కట్టడి చేయడం, కనీసం వార్డు సభ్యుడే లేని రాష్ట్రాల్లో అధికారంలోకి రావడంలాంటివన్నీ చూసిన తర్వాత వ్యవస్థలను ఇలా కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చా? అని ఇతర పార్టీల నేతలంతా నోరెళ్లబెట్టారు.

English summary

Pawan Kalyan, who had formed an alliance with the intention of standing by those who are in power at the centre, has reconsidered on the fact that his goal is not being fulfilled.