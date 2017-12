ఆ రైతుకు పవన్ కళ్యాణ్ పాదాభివందనం, ఒంగోలుతో అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకొని

Andhra Pradesh

Srinivas G

గౌరవించడం పవన్ లక్షణం జనసేన కార్యాలయానికి స్థలాన్నిచ్చిన వారిని సన్మానించిన పవన్.పెద్దాయనకు సభాముఖంగా పాధాభివందనాలు చేస్తున్న సేనాని పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేను మీ వాడిని.. మీ కోసం వచ్చినవాడిని... మీ నుండి వచ్చినవాడిని... #ChaloreChaloreChal JANASENA IN VIJAYAWADA pic.twitter.com/ow0TkooXWF

English summary

Jana Sena chief Pawan Kalyan respect to farmers who give land to Jana Sena office.