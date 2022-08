''అతను'' ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టకూడదు?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ప్ర‌జాస్వామ్యంలో ఓటు హ‌క్కు చాలా విలువైంది. దాన్ని స‌క్ర‌మంగా వినియోగించుకుంటే స‌క్ర‌మ‌మైన అభ్య‌ర్థులు ప్ర‌జ‌ల త‌ర‌ఫును ప్రాతినిధ్యం వ‌హిస్తారు. అభివృద్ధి పథంలో ప్రజలను పయనింపచేస్తారు. అభ్య‌ర్థుల చ‌రిత్ర‌ను బ‌ట్టి ఓటు వేయాలి. ఒక‌సారిఎన్నుకున్న త‌ర్వాత రీకాల్‌చేసే వ్య‌వ‌స్థ భార‌త్ లో లేదు. ఇక్క‌డ కూడా రీకాల్ ఉండాల‌ని, త‌మ‌కు న‌చ్చ‌ని, ప‌నితీరు బాగోలేనిప్ర‌జాప్ర‌తినిధుల‌ను ఇంటికి పంపించివేయ‌డానికి ఇది ఉప‌యోగ‌ప‌డుతుంద‌ని ప్రజాస్వామికవాదులు భావిస్తున్నప్పటికీ అది అమలు కావడం మన నేతలకే ఇష్టంలేదు.

English summary

Jana Sena candidate Rapaka Varaprasad, who won from Rajolu constituency in the last elections, continues to be an associate member of the ruling YCP.