టీటీడీ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు అండగా పవన్ కళ్యాణ్.. టీటీడీ కార్పోరేషన్ ఏర్పాటుపై ప్రశ్నాస్త్రాలు!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు తాము అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు. తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్న తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల సహేతుకమైన డిమాండ్లను వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిష్కరించాలని కోరుతున్నాం అని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం లో పని చేసే కాంట్రాక్టు , అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల ఈ విషయంలో నూతన విధానానికి శ్రీకారం చుట్టనుంది టీటీడీ.

తిరుమలలో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు మూడు రోజులు రద్దు.. ఎందుకు, ఎప్పుడు అంటే

English summary

Janasena chief Pawan Kalyan assured the contract employees of the TTD that they would stand by them. Janasena chief Pawan Kalyan clarified that the YSRCP need to solve the issues of TTD contract employees who are deeply concerned.