వైసీపీలోని కాపు నేతలే పవన్ కల్యాణ్ టార్గెట్?

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో చిత్రమైన 'విషయం' ఒకటుంది. బహుశా తెలంగాణ మినహా ఇతర ఏ రాష్ట్రంలోను ఇటువంటి 'విషయం' మనకు కనపడకపోవచ్చు.. లేదంటే రాజకీయ పార్టీలన్నీ సాధారణంగా అనుసరించే వ్యూహమైనా కావచ్చు. ఒక రాజకీయ పార్టీకి చెందిన నేతను విమర్శించాలంటే ప్రత్యర్థి పార్టీ తన పార్టీలోని అదే సామాజికవర్గానికి చెందిన నేతతో విమర్శలు చేయిస్తుంది. తెలుగుదేశం కావచ్చు.. వైసీపీ కావచ్చు.. జనసేన కావచ్చు.. పార్టీ ఏదైనా సందర్భం మాత్రం ఒకటే అవుతోంది.

English summary

If a leader of a political party is to be criticized, the opposing party criticizes the leader of the same social class of his party.