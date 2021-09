నేనే రోడ్లపైకి వస్తా .. జనసేన కార్యకర్తలపై దాడులను సహించం : పవన్ కళ్యాణ్ అల్టిమేటం !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దారుణంగా తయారైన రోడ్ల పరిస్థితిపై జనసేన పార్టీ ఆందోళన తెలియజేసిన విషయం తెలిసిందే. గుంతలు పడిన, ప్రయాణించడానికి వీలు కాని దుస్థితిలో ఉన్న రోడ్లను వీడియోలు, ఫోటోలు తీస్తూ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ జనసేన పార్టీ వినూత్న నిరసనలకు దిగింది. రోడ్లను మరమ్మతులు చేయాలని జగన్ సర్కార్ మీద ఒత్తిడి తెస్తోంది. ఒకవేళ సర్కార్ రోడ్ల మరమ్మత్తు చేయకుంటే గాంధీ జయంతి రోజున తామే శ్రమదానం చేసి రోడ్లు బాగు చేయడానికి రంగంలోకి దిగుతామని జనసేన హెచ్చరించింది.

ఏపీలో వినాయక చవితిపై రాజకీయ రచ్చ: అక్కడ 3 రోజులకు కుదించిన బీజేపీ సర్కార్: ప్రసాదాలకు నో

English summary

Attacks on Janasena party workers continue as part of Janasena's struggle on dilapidated roads in the state of Andhra Pradesh. Responding to the order, Janasena chief Pawan Kalyan set fire to Jagan govt. Pawan Kalyan said attacking party leaders and activists who are fighting public issues would not solve the problem unless it gets bigger. He warned Janasena that if he attacked the Janasena activists, he himself would come on the roads and not bring that situation.