పవన్ కల్యాణ్ నియోజకవర్గం ఖరారు

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వచ్చే ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీతో జనసేన పొత్తు ఖాయమవుతున్న తరుణంలో మరోసారి ఆ పార్టీ అధినేత పవన్ కల్యాణ్ ఏ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీచేయబోతున్నారనే విషయం వార్తల్లోకెక్కింది. గత ఎన్నికల్లో గాజువాక, భీమవరం నుంచి పోటీచేసి రెండుచోట్లా ఓటమిపాలవడం పవన్ అభిమానులను, జనసేన శ్రేణులను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేసింది. ఈసారి రెండు నియోజకవర్గాలు కాకుండా కచ్చితంగా గెలుపొందే ఒకే నియోజకవర్గం నుంచి పోటీచేయాలని పవన్ కల్యాణ్ నిర్ణయించుకున్నారు.

English summary

At a time when the Janasena's alliance with the Telugu Desam Party is being confirmed, the matter of which constituency the party's leader Pawan Kalyan is going to contest from is once again in the news.