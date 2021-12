Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ను ప్రైవేటీకరణ చేయడాన్ని నిరసిస్తూ డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ ను ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అనే నినాదంతో విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలపై ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి జనసేన చేపట్టిన కార్యక్రమం ఈరోజు నుండి మూడు రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది. తాజాగా పవన్ కళ్యాణ్ విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణకై ట్విటర్ ద్వారా క్యాంపెయిన్ ను ప్రారంభించారు.

విశాఖఉక్కు కోసం ఏపీ ఎంపీలు,ఎమ్మెల్యేలపై ఒత్తిడికి పవన్ కళ్యాణ్ అదిరిపోయే ప్లాన్.. రేపటినుండే అమలు!!

English summary

Pawan Kalyan has launched a digital campaign to protest the privatization of the Visakhapatnam steel plant. Janasena campaign to bring pressure on MLAs and MPs will continue for three days from today.