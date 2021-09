చిరంజీవి ఫోన్ చేసి విచారం వ్యక్తం చేశారు- పేర్ని నాని : వకీల్ సాబ్ సమయంలో అలా: దిల్ రాజు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

పవన్ కళ్యాణ్ వర్సెస్ ఏపీ ప్రభుత్వం వివాదంలో ట్విస్టుల మీద ట్విస్టులు చోటు చేుకుంటున్నాయి. ఒక వైపు పవన్ కళ్యాణ్ మంగళగిరి కేంద్రంగా పార్టీ సమావేశంలో వైసీపీ పైన విరుచుకుపడ్డారదు. సీఎం కు సవాల్ చేసారు. అదే సమయంలో నిర్మాతలు నేరుగా బందరు వెళ్లి మంత్రి పేర్ని నానితో సమావేశమయ్యారు. ఆ సమావేశంలో కీలక అంశాలు ప్రస్తావనకు వచ్చాయి. పవన్ కళ్యాణ్ ఒక సినిమా ఫంక్షన్ లో చేసిన వ్యాఖ్యల పైన చిరంజీవి తనకు ఫోన్ చేసారని మంత్రి నాని వివరించారు. జరిగిన ఘటన పైన విచారం వ్యక్తం చేసారని చెప్పుకొచ్చారు.

English summary

With the war of words over online ticketing system escalating, Tollywood producers team met Minister Perni Nani.Perni Nani said that Chiranjeevi had spoke to him and felt bad for what had happend.