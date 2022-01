కుప్పంలో అటెండర్ తో పోటీచేయించి బాబును ఓడిస్తా.. పెద్దిరెడ్డి సవాల్; మాజీమంత్రి అమర్నాథ్ రెడ్డి ప్రతిసవాల్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తాజాగా అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య చోటుచేసుకుంటున్న మాటల యుద్ధం అప్పుడే ఎన్నికల వాతావరణాన్ని తలపిస్తోంది. తాజాగా చిత్తూరు వేదికగా అధికార వైసీపీ ప్రతిపక్ష టీడీపీ నేతల మధ్య సవాళ్లు ప్రతిసవాళ్ల పర్వం కొనసాగుతోంది. కుప్పం నియోజకవర్గంలో చంద్రబాబు పర్యటనలో ఎన్నికల పొత్తులపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు, ఆపై ఎన్నికల్లో పెద్దిరెడ్డిని ఓడించి తీరుతామని చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో చిత్తూరు జిల్లా మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడుకి ఘాటుగా సమాధానమిచ్చారు.

English summary

Peddireddy Ramachandra reddy challenges Chandrababu that his attender will compete in the kuppam and defeat Chandrababu. Former Minister Amarnath Reddy countered peddireddy that peddireddy himself has to compete on Chandrababu in kuppam.