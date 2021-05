కృష్ణపట్నం జనసంద్రం-ఆనందయ్య కరోనా మందుకు విపరీత డిమాండ్-అల్లోపతి వైద్యుల విమర్శలు పట్టించుకోని జనం

Andhra Pradesh

నెల్లూరు జిల్లాలోని కృష్ణపట్నంలో ఆనందయ్య అనే వ్యక్తి ఇస్తున్న ఆయుర్వేద మందు కరోనాకు విరుగుడుగా పనిచేస్తోందన్న ప్రచారం దేశవ్యాప్తంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. కరోనా సెకండ్ వేవ్‌లో జనాలు పిట్టల్లా రాలిపోతున్న వేళ ఆనందయ్య మందు అద్భుతంగా పనిచేస్తోందని దాన్ని వాడినవారు చెబుతున్నారు. గత కొద్దిరోజులుగా తండోపతండాలుగా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి అక్కడికి జనం పోటెత్తుతున్నారు. జనం ఇంతలా ఆ మందు కోసం ఆరాటపడుతుండటంతో ప్రభుత్వం సైతం దానిపై ఫోకస్ చేయక తప్పలేదు. స్థానిక అధికార యంత్రాంగంతో ఆ మందుపై నివేదిక తెప్పించుకున్న ప్రభుత్వం... దాని పంపిణీకి అధికారికంగా అనుమతినిచ్చింది.

Entire ward in Nellore GGH vacated as patients rush to #Krishnapatnam to get ‘medicine’ from Anandiah!These are #Covid patients. Don’t forget there will be 50-60k crowd there today...including positive patients. Did #AndhraPradesh find a cure or are they inviting THIRD wave? pic.twitter.com/34vjtyBMqw

At a time when the world sees modern medicine as the answer to the Covid-19 crisis, thousands of people from different states are in queue line for a ayurveda medicine in Krishnapatnam,in Nellore district.Anandayya who is practicing ayurveda from last few decades,here he is giving the medicine at no charge.