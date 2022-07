ఎన్నికల్లో పోటీకి పేర్ని నాని దూరం - వైసీపీలోనే కొనసాగేనా : సీఎం జగన్ ఏం చెప్పారు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

వచ్చే ఎన్నికల్లో పేర్ని నాని పోటీ చేయటం లేదా. వైసీపీలోనే ఉంటారా. ఇప్పుడు ఈ వ్యవహారం వైసీపీలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. వైసీపీలో పేర్ని నాని ఫైర్ బ్రాండ్ గా ఉన్నారు. మంత్రిగా పని చేసిన సమయంలో ఆయన అటు ప్రభుత్వం..ఇటు పార్టీ తరపున ప్రధాన వాయిస్ వినిపించే నేతగా వ్యవహరించారు. కానీ, మంత్రి పదవి నుంచి తొలిగించిన తరువాత ఆయన పార్టీలోనే కంటిన్యూ అవుతున్నారు. కానీ, తాజాగా.. మచిలీపట్నం ప్లీనరీ వేదికగా కొడాలి నాని చేసిన వ్యాఖ్యలు పెద్ద ఎత్తున చర్చకు కారణమయ్యాయి. పేర్నినాని తండ్రి పేర్ని క్రిష్ణమూర్తి సైతం కాంగ్రెస్ నేతగా ఉండేవారు. ఆయన నేదురుమల్లి జానర్ధన రెడ్డి కేబినెట్ లో మంత్రిగా పని చేసారు.

English summary

ex minister Perni Nani may not contest form Machilipatnam in up coming elections, in the own party this issue lead to interesting debate.