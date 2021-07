కామాంధుడి నుండి బాలికను కాపాడిన కుక్క .. విశ్వాసం అంటే ఇదే మరి !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

చిత్తూరు జిల్లాలో తన ఇంటి డాబాపై నిద్రిస్తున్న ఓ అమ్మాయి పట్ల ఓ కామాంధుడు అమానుషంగా ప్రవర్తించబోయాడు. అత్యాచారానికి ప్రయత్నించబోయాడు. ఈ క్రమంలో సదరు అమ్మాయి పెంచుకుంటున్న కుక్క తన తడాఖా చూపించి, ఆ 17 ఏళ్ల బాలికను కామాంధుడి బారి నుండి కాపాడింది. ఇక ఈ ఘటనలో తన విశ్వాసాన్ని నిరూపించుకుని ఆ కుక్క అందరి దృష్టిలో హీరోగా నిలిచింది.

English summary

A dog is known to be man’s best friend. The incident at Gollapalle village of Penumuru mandal in the district proves this once again. The pet rushed to the rescue of a 17-year-old girl and foiled the rape attempt of a 27-year-old man of the same village.