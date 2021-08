నితీశ్ కు ఓకే- జగన్ కు నో రెస్పాన్స్ : ప్రధాని దూరం పెట్టారా -సీఎం దూరమయ్యారా..!!

Andhra Pradesh

వైఎస్సారా్ కాంగ్రెస్ 2019 ఎన్నికల్లో ఇటు ఏపీలో అధికారంలోకి రావటంతో పాటుగా సంఖ్య పరంగా లోక్ సభలో అతి పెద్ద నాలుగో పార్టీగా ఎదిగింది. లోక్ సభలో వైసీపీకి 22 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. రాజ్యసభలో ఆరుగురు సభ్యులు వైసీపీ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. జగన్ ప్రతిపక్షంలో ఉన్న సమయంలో అధికారంలో ఉన్న టీడీపీ ఎన్డీఏ భాగస్వామిగా-బీజేపీకి మిత్రపక్షంగా వ్యవహరించింది. బీజేపీ నుంచి టీడీపీని దూరం చేయటంలో జగన్ సక్సెస్ అయ్యారు. ప్రత్యేక హోదా తో ముడిపెట్టి టీడీపీని టార్గెట్ చేయటంతో..ట్రాప్ లో చిక్కుకున్న టీడీపీ ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు వచ్చింది.

PM Modi gives appointment for Bihar all parties over caste census. But, PM is not considering AP cm Request for appointement to meet with all parties on Steel plant issue since 4 months.