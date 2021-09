బాలకృష్ణ హాట్ కామెంట్స్ తో హిందూపురంలో హీట్ ; బాలయ్యకు అదిరిపోయేలా వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ సవాల్

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పరిషత్ ఎన్నికల తీర్పు ఏకపక్షంగా రావడంతో తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలలో ఆందోళన కనిపిస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైసిపి ప్రజావ్యతిరేక విధానాలను అవలంభిస్తోందని తెలుగుదేశం పార్టీ విమర్శలు చేస్తున్నా, పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలకు శ్రీకారం చుట్టి ఆందోళనలు కొనసాగిస్తున్నా, ప్రజలలో మాత్రం వ్యతిరేకత లేదన్నది ఎన్నికల ఫలితాల ద్వారా తెలుస్తుంది. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల దగ్గర నుండి ఇప్పటి వరకు జరిగిన అన్ని ఎన్నికలలోనూ వైసీపీ మెజార్టీ స్థానాల్లో విజయం సాధించి దూకుడు చూపిస్తుంది. టీడీపీ ఊహకు అందని విధంగా పరాజయాలను, పరాభవాలను మూటగట్టుకుంటుంది. ఈ క్రమంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి.

After the Parishad election results, Hindupuram MLA and movie star Nandamuri Balakrishna said, tdp will come into power for sure . YCP MLC Iqbal challenged Balakrishna to resign in Hindupur and contest against him and win.