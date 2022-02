టీడీపీ రాజకీయ వ్యూహకర్తగా సునీల్?: టీఆర్ఎస్ నుంచి వలస?: చంద్రబాబు వ్యూహాలపై డౌట్స్

Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

అమరావతి: ఏపీలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ఇంకా రెండున్నర సంవత్సరాల సమయం ఉంది. ఎన్నికల మూడ్‌లోకి వెళ్లడానికి ఇంకా చాలినంత సమయం ఉంది. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పటి నుంచే ఎన్నికల కోసం సన్నద్ధం కావాలనే విషయంపై ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్లు కనిపించట్లేదు గానీ- రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిశోర్‌తో మాత్రం టచ్‌లో ఉన్నారనే వార్తలు తరచూ వినిపిస్తోన్నాయి. ప్రశాంత్ కిశోర్‌ను మరోసారి వ్యూహకర్తగా అపాయింట్ చేసుకోవడం దాదాపు ఖాయమైందనేది వాటి సారంశం.

English summary

TRS leadership is learnt to have terminated the contract with Sunil Kanugolu recently, after it has decided to enter into an agreement with IPAC promoted by Prashant Kishor. Now Sunil Kanugolu likely to be moving to the TDP.