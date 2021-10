పరాకాష్టకు వైసీపీ, టీడీపీ పోరు-బూతుల తూటాలు-పరస్పర వార్నింగ్స్-ఒక్క ఛాన్స్ చాలంటూ..

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ, టీడీపీ మధ్య మాటల యుద్ధం పరాకాష్టకు చేరుకుంది. టీడీపీ నేత పట్టాభి బోసడికే వ్యాఖ్యలతో మొదలైన ఈ వివాదం కాస్తా ఇప్పుడు తీవ్రమైంది. ఇరు పార్టీల నేతలు అంతకు మించిన బూతు వ్యాఖ్యలతో రెచ్చిపోతున్నారు. అలాగే పరస్పరం హెచ్చరికలు కూడా చేసుకుంటున్నారు. తాము అధికారంలోకి వస్తే ఓ గంట అవకాశమిచ్చి చూడాలంటూ టీడీపీ నేతలు చంద్రబాబును కోరుతుండగా.. తాము దాడులు చేయాలనుకుంటే ఇలా ఉండదంటూ వైసీపీ నేతలు కౌంటర్లు సంధిస్తున్నారు.

English summary

political war between ysrcp and tdp intensified in andhrapradesh as leaders from both parties using abusive language and warnings to threaten their opponents.