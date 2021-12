కరోనాకు వైద్యం చేయిస్తానని తీసుకెళ్ళి మైనర్ బాలికతో వ్యభిచారం; గుంటూరు జిల్లాలో దారుణ ఘటన

Andhra Pradesh

మనుషుల్లో రోజురోజుకీ మానవత్వం కనుమరుగైపోతుంది. రాక్షసత్వం పెరిగిపోతుంది. ఎప్పుడు ఎవరు ఎవర్ని ఎలా మోసం చేస్తారు అర్థం కాని పరిస్థితి నెలకొంది. ఎవరి జీవితాలు ఎలా బుగ్గిపాలు అవుతాయో తెలియని పరిస్థితి సమాజంలో ఆందోళన కలిగిస్తుంది. కరోనా మహమ్మారి విజృంభించిన సమయంలో భార్య మృతితో తీవ్ర ఆవేదనతో ఉన్న ఓ భర్తను, తల్లి మృతితో తీవ్ర ఆవేదనలో ఉన్న కుమార్తె పరిస్థితిని చూసి సహాయం చేస్తా అంటూ నమ్మబలికిన ఓ మహిళ చేసిన మోసం షాక్ కు గురి చేస్తుంది.

A woman commits adultery with a minor girl by taking her to treat Coronavirus. The incident came to light in Guntur district where the girl was abandoned due to ill health.