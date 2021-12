జగన్ ప్రభుత్వానికి అమరావతి రైతుల అల్టిమేటం.. తిరుపతి బహిరంగసభకు అనుమతివ్వకుంటే చేసేదిదే!!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతినే కొనసాగించాలి అని డిమాండ్ చేస్తున్న అమరావతి ప్రాంత రైతులు గత 35 రోజులుగా పాదయాత్ర కొనసాగిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. న్యాయస్థానం టు దేవస్థానం అంటూ తుళ్లూరు నుండి తిరుమల వరకు పాదయాత్ర నిర్వహిస్తున్న రైతులు అడుగడుగున ఇబ్బందులను, పోలీసుల ఆంక్షలను, ప్రకృతి వైపరీత్యాలను ఎదుర్కొంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు.

ప్రజల మద్దతును కూడగట్టి, అమరావతి ఉద్యమాన్ని మరింత విస్తరించాలని ప్రయత్నిస్తున్న అమరావతి ప్రాంత రైతులు డిసెంబర్ 17వ తేదీన తిరుపతి వేదికగా బహిరంగ సభను నిర్వహించాలని, బహిరంగ సభ ద్వారా జగన్ ప్రభుత్వానికి రాజధాని అమరావతి ఆకాంక్షను గట్టిగా చెప్పాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు.అయితే బహిరంగ సభకు అనుమతి ఇవ్వకుండా, రకరకాల షరతులు పెట్టి ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు పోలీసులు.

English summary

On the 36th day, the Maha Padayatra of Amaravati farmers continues. Amaravati farmers had issued an ultimatum to the Jagan government.. If the Tirupati public meeting is not allowed on December 17, they will approach the court.