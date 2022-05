క్విట్ జగన్: మంత్రి రోజా స్లోగన్ ను రివర్స్ చేసి చెప్పిన చంద్రబాబు; ఆసక్తికరచర్చ!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారుతున్నాయి. ఒంగోలు వేదికగా తెలుగుదేశం పార్టీ నిర్వహిస్తున్న మహానాడులో చంద్రబాబుతో పాటు, తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు జగన్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేస్తూ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. మరొకవైపు వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టిన సామాజిక న్యాయభేరి బస్సు యాత్రలో వైసిపి మంత్రులు తెలుగుదేశం పార్టీని టార్గెట్ చేస్తున్నారు. ఏపీ అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతల పర్యటనలు, సభలతో అప్పడే ఎన్నికల వేడి కనిపిస్తుంది. అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు రానున్న ఎన్నికలను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఇప్పటి నుండే ముందుకు వెళుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది.

English summary

"Quit Jagan save Andhra Pradesh," Chandrababu said in Mahanadu. There is an interesting discussion that Chandrababu said the reverse of the Quit Chandrababu Save Andhra Pradesh slogan recently uttered by Minister Roja.