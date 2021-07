భారీ కుట్ర -ఆ ఛానళ్ల నుంచి రఘురామకు డబ్బులు: చంద్రబాబు పాత్ర - ఇవీ ఆధారాలు : సుప్రీంలో ఏపీ కౌంటర్..!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

వైసీపీ రెబల్ ఎంపీ రఘురామ రాజు కు రెండు తెలుగు ఛానళ్ల నుండి డబ్బులు అందాయని..అందుకు ప్రతిఫలంగా ఆ ఛానళ్ల వ్యక్తుల ప్రయోజనాల కోసం ఎంపీ తన పదవిని వినియోగించారంటూ ఏపీ ప్రభుత్వం సుప్రీం కోర్టులో కౌంటర్ అఫిడవిట దాఖలు చేసింది. అందులో పలు సంచలన అంశాలను ప్రస్తావించింది. ప్రముఖ న్యాయ సంబంధింత అంశాల వార్తలను ప్రచురించే బార్ అండ్ బెంచ్ వెబ్ సైట్ ఈ వార్తను వెలుగులోకి తెచ్చింది.

English summary

The website Bar and Bench that carries news related to courts had written an article on AP Govt's petition which alleged that Rebel MP Raghurama Raju had taken money from TDP backed channels to throw mud on Jagan govt.