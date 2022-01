సీఐడీ పోలీసులకు ఎంపీ రఘురామ లేఖ - నేడు విచారణ : క్లారిటీ ఇచ్చిన రెబల్ ఎంపీ..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

వైసీపీ రెబల్ ఎంపీ రఘురామ రాజు సీఐడీకీ లేఖ రాసారు. కొద్ది నెలల క్రితం సీఎం జగన్ పైన అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసారంటూ సీఐడీ ఆయన పైన కేసు నమోదు చేసింది. ఆ కేసులో ఆయన్ను అరెస్ట్ చేసింది. దీని పైన రఘురామ సుప్రీంలో బెయిల్ పొందారు. కాగా, సంక్రాంతి వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు తన సొంత నియోజకవర్గం నర్సాపురం రావాలని డిసైడ్ అయ్యారు. అందులో భాగంగా హైదరాబాద్ చేరుకున్న రఘురామకు సీఐడీ అధికారులు నోటీసులు అందించారు. ఈ నెల 17వ తేదీన (ఈ రోజు) మధ్నాహ్నం 3 గంటలకు గుంటూరులోని సీఐడీ కార్యాలయంలో విచారణకు రావాలని సూచించారు.

English summary

Raghuram Raju wrote a letter to the CID saying that he could not attend the trial today and that he needed four weeks.