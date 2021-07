Raghurama krishnam Raju : ఇంటి అడ్రెస్ చెప్తారా అంటే గోతుల లెక్క చెప్పాలి, సీఎం జగన్ కు లేఖలో షాకింగ్ సలహా !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

నరసాపురం ఎంపీ రఘురామ కృష్ణంరాజు ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి కి వరుస లేఖాస్త్రాలను సంధిస్తూనే ఉన్నారు. జగన్ కు తాను విధేయుడని పేర్కొంటూనే వైసీపీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలను ఎండగడుతూ రెబెల్ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు తాజాగా రాష్ట్ర రహదారుల వాస్తవ పరిస్థితిపై జగన్ మోహన్ రెడ్డి లేఖాస్త్రం సంధించారు. ఇప్పటికే నవ హామీలు వైఫల్యాలు పేరుతో 9 లేఖలు రాసిన రఘురామకృష్ణంరాజు నవ ప్రభుత్వ కర్తవ్యాలు పేరుతో మరికొన్ని లేఖలను, ప్రస్తుతం నవ సూచనల పేరుతో లేఖలను రాస్తున్నారు. తాజాగా రాష్ట్ర రహదారుల దారుణ పరిస్థితిపై సీఎం జగన్ కు రాసిన లేఖలో ఆయన ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

In a recent letter to CM Jagan on the worst condition of state highways, Raghu Rama Krishnam Raju stated that the potholes had to be counted to find the home address. CM jagan also suggested to stop travelling helicpoters, flights and suggested to travel on roads.