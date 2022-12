Weather Report: వాయుగుండంగా మారిన అల్పపీడనం.. ఆ జిల్లాలకు వర్షసూచన..

Andhra Pradesh

oi-Chekkilla Srinivas

బంగాళాఖాతంలో వాయిగుండంతో రానున్నరెండు రోజుల్లో నెల్లూరు, చిత్తూరు, కడప, అనంతపురం, ప్రకాశం జిల్లాలో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వా­తా­వ­రణ శాఖ తెలిపింది. నైరుతి, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర అల్పపీడనం వాయుగుండంగా మారినట్లు వివరించింది.

English summary

The India Meteorological Department has said that rains are likely to occur in Nellore, Chittoor, Kadapa, Anantapur and Prakasam districts in the next two days due to flooding in the Bay of Bengal.