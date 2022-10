Andhra Pradesh

గ‌త ఎన్నిక‌ల్లో ఒకే ఒక అసెంబ్లీ నియోజ‌క‌వ‌ర్గాన్ని ద‌క్కించుకున్న జ‌న‌సేన‌ ఈసారి ఎలాగైనా ప‌దుల సంఖ్య‌లో అసెంబ్లీ నియోజ‌క‌వ‌ర్గాల‌ను గెలుచుకోవ‌డంతోపాటు గౌర‌వ‌ప్ర‌ద‌మైన స్థాయిలో లోక్‌స‌భ సీట్ల‌ను కూడా గెలుచుకోవ‌డానికి ప్ర‌య‌త్నాలు చేస్తోంది. ఉమ్మ‌డి తూర్పు గోదావ‌రి, ప‌శ్చి మ‌గోదావ‌రి జిల్లాల్లో పార్టీ బ‌లంగా ఉండ‌టంతో సాధ్య‌మైనంత‌వ‌ర‌కు ఈ రెండు జిల్లాల నుంచే ఎంపీ అభ్య‌ర్థుల‌ను గెలిపించాల‌నే యోచ‌న‌లో జ‌న‌సేనాని ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ ఉన్నారు.

News is coming that MP has been selected for Rajahmundry Lok Sabha.Although it is not officially confirmed, it seems that Teatime Murali will be selected.