గడ్డికోసం పొలానికెళ్ళిన మహిళపై అత్యాచారయత్నం; ప్రతిఘటించిందని ఏం చేశాడంటే

మహిళలను గౌరవించాలని చెప్పినా, మహిళల కోసం ఎన్నో చట్టాలు తీసుకువచ్చి మహిళలపై అఘాయిత్యాలు నిత్యకృత్యంగా మారుతున్నాయి. దేశంలో ఎక్కడో ఒక చోట నిత్యం మహిళలు అత్యాచారాలకు గురవుతున్నారు. అత్యాచారాలను ప్రతిఘటించే ప్రయత్నం చేస్తున్న క్రమంలో మహిళలు చాలామంది ప్రాణాలను సైతం కోల్పోతున్నారు. అంతర్జాతీయ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సాక్షిగా మహిళలకు రక్షణ లేదు అని చెప్పే ఓ ఉదంతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వెలుగు చూసింది.

The incident took place in Chittoor district on International women's day when a man who had tried to rape a woman who had gone to a field for grass, strangled her and threw her dead body into a well.