జగనన్న రామరాజ్యం; కళ్ళున్న కబోదులా.. పరిటాల ఫ్యామిలీపై రాప్తాడు ఎమ్మెల్యే ప్రకాష్ రెడ్డి సెన్సేషన్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

రాప్తాడు ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి పరిటాల సునీత కుటుంబాన్ని టార్గెట్ చేశారు. ఇటీవల ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి హత్యకు కుట్ర జరుగుతోందని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి ఈసారి పరిటాల కుటుంబం పై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

English summary

Raptadu MLA Topudurthi Prakash Reddy, who has targeted former minister Paritala Sunita and Paritala's family over the conduct of TDP honor meetings, praised jagan regime as ramarajyam and slams TDP leaders were acting like blind with eyes