ఈడీ ఎదుట హీరో రవితేజ: మనీలాండరింగ్‌- ఫెమా యాక్ట్ ఉల్లంఘన: డ్రైవర్ కీలకంగా..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

టాలీవుడ్ ను షేక్ చేస్తున్న డ్రగ్స్ కేసులో మరో హీరో ఈ రోజున ఈడీ ముందు హాజరయ్యారు. గతంలో ఎక్సైజ్ అధికారుల విచారణ ఎదుర్కొన్న హీరో రవితేజ ఇప్పుడు ఈడీ అధికారుల నోటీసులు అందుకున్నారు. PMLA కేసులో విచారణకు హాజరు కావాలని ఇప్పటికే ఈడీ అధికారులు జారీ చేసారు. దీంతో.. రవితేజ తో పాటుగా ఆయన డ్రైవర్ శ్రీనివాస్ ఈడీ ముందు హాజరయ్యారు. కెల్విన్‌ నుంచి రవితేజ డ్రైవర్‌ శ్రీనివాస్‌కు డ్రగ్స్‌ సరఫరా అయినట్లు ప్రధానంగా ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బ్యాంకు లావాదేవీలపై ఈడీ ప్రధానంగా దృష్టి సారించింది.

English summary

Tollywood Hero Raviteja Attended before ED in Drugs case along with his driver Srinivas. ED issued PMLA notices to both of them. ED mainly concentrated on links with kelvin.