రాష్ట్రపతితో జరిగే సదస్సులో చర్చించండి : గవర్నర్లకు రఘురామ లేఖలు.. సీఎం జగన్ పైనే : వైసీపీ మౌనం వెనుక..!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

వైసీపీ రెబల్ ఎంపీ వరుసగా లేఖలు రాస్తూనే ఉన్నారు. ఇప్పటికే కేంద్ర మంత్రులు..ఎంపీలు..ముఖ్యమంత్రులకు లేఖలు రాసిన రఘురామ తాజాగా గవర్నర్లకు సైతం లేఖలు పంపారు. ఏపీలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు..ప్రభుత్వ పధకాల్లో లోపాలను ప్రస్తావించినందుకే తన పైన సీఎం జగన్ అక్రమ కేసులు పెట్టి వేధిస్తున్నారని గవర్నర్లకు రాసిన లేఖలో రఘురామ రాజు ఫిర్యాదు చేసారు. అధికారంలో ఉన్న వారికి ప్రజా సమస్యలు అర్దం అయ్యేలా చేస్తే..ముఖ్యమంత్రి తన పైన వ్యక్తిగత కక్ష్య పెంచుకొని అక్రమ కేసులు బనాయించేలా వ్యవహరించారని ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు. ఏపీ సీఐడి పోలీసులు సుమోటోగా కేసు నమోదు చేసి తనను అరెస్ట్ చేసిన విధానాన్ని లేఖలో వివరించారు.

English summary

MP Raghu Rama Raju writes letters to all Governors on AP Govt harasment and repeal of section 124A.He complaints of Cm Jagan and AP Cid and requested governors to discuss this issue in President meeting.