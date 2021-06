జగన్ చందమామ అందరికీ తెలుసు.. మెంటల్ చంద్రబాబు, లోకేష్ లకే : రోజా ధ్వజం

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో టెన్త్, ఇంటర్ పరీక్షలు రద్దు చేయాలని టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ పోరాటం సాగిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. కరోనా వ్యాప్తి కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో విద్యార్థుల ప్రాణాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని పరీక్షలు రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్న నారా లోకేష్ పై వైసీపీ ఎమ్మెల్యే రోజా వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు.

Roja was incensed that Chandrababu and Lokesh were raising issues that thay has no work to do and nothing to talk about. Roja Criticised Chandrababu and Lokesh that they had no responsibility towards the state. jagan like moon , students very affectionately called mama . Roja refuted the criticism that mental applies to Chandrababu and Lokesh.He was incensed that it had become a habit for TDP leaders to comment on every little thing.