కేవీపీ ఎమోషనల్ -రఘువీరా కన్నీరు: గాంధీ భవన్ కు రోశయ్య పార్దీవ దేహం : రేపు అంత్యక్రియలు..!!

రోశయ్య మరణ వార్త తెలుసుకున్న కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేతలు ఆస్పత్రి వద్దకు తరలి వచ్చారు. ఆయనకు నివాళి అర్పించారు. ఆ సమయంలో రోశయ్య సుదీర్ఘ కాలం అత్యంత ఆప్తుడు మాజీ ఎంపీ కేవీపి రామచంద్ర రావు ఆస్పత్రి వద్దకు వచ్చారు. రోశయ్య ను చూసి మాట్లాడుతూ ఎమోషనల్ అయ్యారు. రోశయ్య తో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆయన సేవలు ఎప్పటికీ నిలిచిపోతా యని చెప్పారు. వైఎస్సార్ సైతం అభిమానించి..అన్నా అంటూ ఆప్యాయంగా పిలుచుకొనేవారని గుర్తు చేసారు.

Congress senior leader KVP had condoled the death of AP former CM Rosaiah. KVP was emotionalised. Rosaiahs body will be put in Gandhi bhavan and his final rites will be performed tomorrow.