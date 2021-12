విశాఖలో రౌడీషీటర్ కు నడిరోడ్డుపై మహిళల బడితెపూజ; అతను చేసిన అకృత్యాలు తెలిస్తే షాక్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

బాలికల సంరక్షణ కోసం ఎన్ని చట్టాలు వచ్చినా కామాంధులలో మాత్రం ఎలాంటి భయము కనిపించడం లేదు. నిత్యం ఎక్కడో ఒకచోట బాలికలను కామపిశాచులు వేధిస్తూనే ఉన్నారు. ప్రభుత్వాలు బాలికల సంరక్షణ కోసం ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా, ఎంత భద్రతను ఏర్పాటు చేసినా సరే అవేవి పట్టించుకోకుండా అభం శుభం తెలియని బాలికల బ్రతుకులపై విషం చిమ్ముతూనే ఉన్నారు కామాంధులు. సభ్య సమాజం సిగ్గుతో తలదించుకునేలా అకృత్యాలకు పాల్పడుతూనే ఉన్నారు. తాజాగా అలాంటి ఘటనే విశాఖలో చోటు చేసుకోగా అది తెలిసిన తల్లిదండ్రులు సదరు కామాంధుడికి దేహశుద్ధి చేశారు.

English summary

In Visakhapatnam, the parents of the girls beaten the rowdy sheeter, after students told them that a rowdy sheeter had taken the girls and given them books and pens and behaved rudely.