ఆర్ఆర్ఆర్ టిక్కెట్ ధర పెంపు వెనుక : చక్రం తిప్పిందెవరు : నందమూరి - మెగా క్యాంపుల్లో..!!

oi-Sai Chaitanya

ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీ టాక్ బాగా నడుస్తోంది. సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే కాదు...రాజకీయంగానూ హాట్ డిస్కషన్ కొనసాగుతోంది. ఏపీ ప్రభుత్వం ఊహించని విధంగా ఈ సినిమాకు ధరల పెంపుకు అనుమతి ఇచ్చింది. అందునా అన్ని క్లాసుల్లోనూ రూ 75 మేర పెంచుకొనేందుకు అధికారికంగా ఓకే చెప్పింది. అయితే, ఇంత పెద్ద మొత్తంలో పెంపు నిర్ణయం వెనుక..ఏం జరిగిందనేది ఇప్పుడు చర్చకు కారణమైంది. వకీల్ సాబ్ చిత్రం సమయం నుంచి ఏపీలో టికెట్ ధరల వ్యవహారం పైన వివాదం మొదలైంది. అది భీమ్లానాయక్ వరకు కంటిన్యూ అయింది.

English summary

After the increment in ticket price for RRR movie, a huge debate is going on in political circles that this move was taken only to satisfy NTR and Ramcharans fans.