నరేంద్రమోడీ, చంద్రబాబును కలిపింది ఎవరంటే..

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

''ఆజాదీకా అమృత్ మ‌హోత్స‌వ్'' స‌మావేశాల్లో పాల్గొన‌డానికి ఢిల్లీ వెళ్లిన తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్ర‌బాబునాయుడితో ప్ర‌ధాన‌మంత్రి మోడీ ప్ర‌త్యేకంగా ఐదు నిముషాలు మాట్లాడ‌టం అంద‌రి దృష్టిని ఆక‌ర్షించింది. ప్ర‌త్యేక హోదా కోసం మోడీతో విభేదించి ఎన్డీయే నుంచి బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చిన చంద్ర‌బాబు 2019 ఎన్నిక‌ల్లో ఓటమి పాలయ్యారు. కేంద్రంలో తిరిగి భార‌తీయ జ‌న‌తాపార్టీ అధికారంలోకి రావ‌డంతోపాటు ఏపీలో త‌న ప్ర‌త్య‌ర్థి జ‌గ‌న్ ముఖ్య‌మంత్రి కావ‌డంతో మూడు సంవ‌త్స‌రాలుగా తీవ్ర ఉక్క‌పోత‌కు గుర‌య్యారు. బీజేపీతో స‌ఖ్య‌త‌గా ఉండ‌టానికి ఈ మూడు సంవ‌త్స‌రాల నుంచి చేస్తున్న ప్ర‌య‌త్నాలు కాస్తంత ఫ‌లించాయ‌ని, పార్టీ క్యాడ‌ర్ ను ఆయ‌న ఢిల్లీ ప‌ర్య‌ట‌న‌ ఉత్సాహ‌ప‌రిచింద‌ని భావిస్తున్నారు.

English summary

It is reported that the organization thought that the upcoming Telangana elections would go well with the BJP if they were friends with Babu