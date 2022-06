వైసీపీకి కొత్త వ్యూహకర్త..!! ప్రశాంత్ కిషోర్ స్థానంలో : నేడు పార్టీ నేతల ముందుకు..!!

Andhra Pradesh

వైసీపీకి కొత్త రాజకీయ వ్యూహకర్త వచ్చేసారు. 2019 ఎన్నికల్లో వైసీపీకి మద్దతుగా ప్రశాంత్ కిషోర్ ఆయన టీం పని చేసింది. ఆ ఎన్నికల్లో వైసీపీ విజయం సాధించింది. ఆ సమయంలోనే ప్రశాంత్ కిషోర్ టీం కీలక సభ్యులతో సీఎం జగన్ తో సన్నిహిత సంబంధాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇక, జాతీయ రాజకీయాల పైన ఫోకస్ పెట్టిన ప్రశాంత్ కిషోర్..తాను ఇక ఏ పార్టీకి రాజకీయ వ్యూహకర్తగా సేవలు అందించనని ప్రకటించారు. పశ్చిమ బెంగాల్ - తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాల రోజునే ఆయన తన నిర్ణయం వెల్లడించారు. దీంతో పాటుగా పూర్తిగా బీజేపీ వ్యతిరేక స్టాండ్ తో ప్రశాంత్ కిషోర్ ముందుకు వెళ్తున్నారు.

YSRCP Decided to appoint Rushi Raj Singh political services for Up clming elections in the place of Prasanth Kishor, CM may intoduce him in to day meeting.