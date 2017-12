శాడిస్టు భర్త: తొలి రాత్రే నవవధువుకు నరకం చూపాడు, పరిస్థితి విషమం

Andhra Pradesh

Garrapalli Rajashekhar

English summary

A sadist husband harassed wife on first night in Chittoor district on Saturday.ఎన్నో ఆశలు, ఊసులతో కొత్త దాంపత్య జీవితంలోకి అడుగుపెట్టిన ఓ నవ వధువుకు తొలి రాత్రే చిత్ర హింసలకు గురిచేశాడు ఓ శాడిస్ట్ భర్త. దీంతో తీవ్రగాయాలతో ఆమె ఆస్పత్రిపాలైంది. ఈ దారుణ ఘటన జిల్లాలోని గంగాధర నెల్లూరులో చోటు చేసుకుంది.