తేజు యాక్సిడెంట్-ఫస్ట్ తెలిసింది బన్నీకే : క్షణాల్లో అప్రమత్తం చేస్తూ- ఆ గోల్డెన్ అవర్ లో : అదే కీలకంగా..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

మెగా హీరో సాయి ధరమ్ తేజ్ రోడ్డు ప్రమాదం పైన అభిమానుల్లో మూడు రోజులుగా ఆందోళన కనిపిస్తోంది. ఆయన పూర్తిగా కోలుకుంటున్నారనే సమాచారంతో వారు ఊరట చెందారు. శుక్రవారం రాత్రి తేజు నడుపుతున్న బైక్ స్కిడ్ అయి ప్రమాదం జరిగింది. ఆ సమయంలో సాయి ధరమ్ తేజ్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఆపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ముందుగా అటుగా వెళ్తున్న ఒక వ్యక్తి స్పందించి 108కు సమాచారం ఇచ్చాడు. ఆ తరువాత అతను ఎవరనే విషయం పైన ఆరా తీసారు.

English summary

Sai Dharam Tej accident first information given to Allu Arjun by his firends in Medicover hospital staff. Bunny immeadiately alert his family members and also hospital staff for better treatment. At that time Bunny was in Kakinada for Puhpa shooting.