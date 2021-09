పవన్ కు చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఆ పని చెయ్యాలి; చంద్రబాబు ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలి : సజ్జల సూచన

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పరిషత్ ఎన్నికల ఫలితాలతో ప్రభుత్వంపై మరింత బాధ్యత పెరిగిందని వైయస్సార్సీపి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికైనా ప్రతిపక్ష పార్టీలు బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తించాలని సజ్జల రామకృష్ణా రెడ్డి హితవు పలికారు. పవన్ కు చిత్తశుద్ధి ఉంటే విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ ఆపాలని, ఈ ఎన్నికల ఓటమితో అయినా చంద్రబాబు ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలని సజ్జల రామకృష్ణా రెడ్డి హితవు పలికారు.

English summary

Sajjala Ramakrishna Reddy said that if Pawan kalyan is sincere, he should stop the privatization of Visakhapatnam steel plant and Chandrababu should take self-analysis even with the defeat of parishad election.