అయ్యన్నపాత్రుడుకి వైసీపీ మార్క్ షాక్, ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదు; వదిలేలా లేరుగా !!

తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు మాజీ మంత్రి అయ్యన్నపాత్రుడుపై ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదైంది. ఇటీవల కోడెల శివప్రసాద్ రెండవ వర్ధంతి సభలో ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి పై, హోం మంత్రి పై అయ్యన్నపాత్రుడు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఏపీ రాజకీయాలలో తీవ్ర దుమారం రేపిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో అయ్యన్నపాత్రుడు హోమ్ మంత్రి సుచరిత పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ న్యాయవాది, దళితుల ఆత్మగౌరవ పోరాట సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు వేముల ప్రసాద్ చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు అరండల్ పేట పోలీసులు అయ్యన్నపాత్రుడుపై ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేశారు.

SCST atrocity case has been registered against former minister Ayyannapatrudu. The case was registered in the recent Kodela Vardhanthi Sabha with a complaint lodged against his remarks against AP CM Jagan and the Home Minister