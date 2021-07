కరోనాతో పాటు సీజనల్ వ్యాధులు, కొత్త ఇన్ఫెక్షన్లు ముప్పేట దాడి : హెల్త్ అలెర్ట్ .. బీ కేర్ ఫుల్ !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వర్షాకాలం ప్రారంభం కావడంతో ఇప్పుడు దేశానికి కొత్త భయం పట్టుకుంది. ఒకపక్క కరోనా కేసులు నమోదవుతున్న పరిస్థితులతో పాటుగా, కరోనా నుంచి కోలుకున్న వారికి బ్లాక్ ఫంగస్, బోన్ డెత్ వంటి ఇతర ఇన్ఫెక్షన్లు ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. ఇదే సమయంలో వర్షాకాలంలో వచ్చే సీజనల్ వ్యాధులు కూడా పెద్ద ఉపద్రవంలా తయారయ్యే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది.

English summary

With the onset of the monsoon season a new fear now gripped the country. In addition to the conditions under which corona cases are being reported, those recovering from the corona are suffering from other infections such as black fungus and bone death. At the same time, seasonal diseases during the monsoon season also appear to be a major problem. WHO also alert on this.