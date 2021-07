రెండో ఏడాది వైఎస్ఆర్ కాపు నేస్తం, ఖాతాల్లో నగదు జమ చేసిన జగన్, 12 వేల కోట్ల మేర లబ్ది

Andhra Pradesh

ఏపీలో రాజకీయ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి మాత్రం సంక్షేమ పథకాల విషయంలో తనదైన మార్క్ చూపిస్తున్నారు. గతేడాది వైఎస్సార్ కాపు నేస్తం పేరుతో బృహత్తర పథకానికి శ్రీకారం చుట్టిన ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న కాపు సామాజిక వర్గ మహిళలకు ఆర్థిక స్వావలంబన చేకూర్చేందుకు సంకల్పించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే ఈ ఏడాది కూడా కరోనా ఆఃటాఆళఁఊ లెక్క చెయ్యకుండా కాపు నేస్తం పథకం అమలు చేశారు .

CM Jagan as been implementing the YSR Kapu Nestam scheme for the second year, has released Rs 490.86 crore in financial assistance directly to the beneficiaries accounts for 3,27,244 deserving women belonging to Kapu, Balija, Telaga and ontari castes.