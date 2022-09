Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

సికింద్రాబాదులోని ఎలక్ట్రిక్ బైక్ షో రూమ్ లో ఎలక్ట్రిక్ బైక్ ల పేలుళ్లు సంభవించి 8మంది మృతి చెందారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చోటు చేసుకున్న ఈ దుర్ఘటన దేశ వ్యాప్తంగా అందరి ఒక్కసారిగా షాక్ కు గురి చేసింది. ఇక ఈ దుర్ఘటనపై ఇప్పటికే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేసి ఈ దుర్ఘటనలో మృతిచెందిన బాధిత కుటుంబాలకు రెండు లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించారు. ఈ ఘటనలో గాయపడిన వారికి 50 వేల రూపాయల పరిహారం ప్రకటించారు. ఇక తెలంగాణ ప్రభుత్వం సైతం అగ్ని ప్రమాద ఘటనలో మరణించిన కుటుంబాలకు మూడు లక్షల రూపాయల పరిహారాన్ని ప్రకటించింది.

English summary

Pawan Kalyan has advised Minister KTR to take steps to prevent fire accidents. pawan said that he is distressed after eight people died in the fire incident in Secunderabad. Chandrababu expressed his condolences to the affected families.