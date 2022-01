పవన్ నియోకవర్గంపై జగన్ కీలక నిర్ణయం - ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో సైతం : పక్కా వ్యూహాత్మకంగా..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

కొత్త జిల్లాల విషయంలో సీఎం జగన్ పక్కా వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. జిల్లాల ఖరారు.. వాటికి పేర్ల విషయంలోనూ అదే విధానం అమలు చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో గుడివాడ రాజకీయం - ఉద్యోగుల పీఆర్సీ రగడ మధ్య ఆకస్మికంగా కొత్త జిల్లాల అంశం తెర పైకి వచ్చింది. గతంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు ప్రస్తుతం ఉన్న 13 జిల్లాలను 26కు పెంచుతూ నోటిఫికేషన్లు జారీ చేసారు. అందులో కొన్నింటి పైన అభ్యంతరాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. అదే సమయంలో ఫిబ్రవరి నెలాఖరు వరకు ప్రజాభిప్రాయ సేకరణకు సమయం ఉండటంతో..ఆ తరువాతనే ప్రభుత్వం తుది నోటిఫికేషన్ జారీ చేయనుంది.

AP Government proposed 12 new Revenue divisions also with 13 new districts in the state, Bhimavaram also in the new list.