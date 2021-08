మావోయిస్టులకు షాక్ .. కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు గాజర్ల రవితో పాటు ఐదుగురు లొంగుబాటు; ఏపీ డీజీపీ ఏం చెప్పారంటే!!

Andhra Pradesh

గత కొంత కాలంగా మావోయిస్టులకు పోలీసులకు మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇటీవల మావోయిస్టు అమరవీరుల వారోత్సవాల సందర్భంగా కూడా పోలీసులు అటవీ ప్రాంతాన్ని జల్లెడ పట్టారు. విశాఖ ఏజెన్సీలో అణువణువున కూంబింగ్ నిర్వహించారు. మావోయిస్టులకు చెక్ పెట్టడానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్న పరిస్థితులలో తాజాగా ఏవోబీ బోర్డర్లో ఆరుగురు మావోయిస్టులు పోలీసులు అరెస్ట్ చెయ్యటం, ఆపై వారు సరెండర్ అయ్యినట్టు ప్రకటించటం మావోయిస్టు పార్టీకి పెద్ద షాక్ అని చెప్పాలి.

Andhra Pradesh State DGP Gautam Sawang said the Maoists had lacked support from the tribals. That is why the people in the tribal areas are not turning towards the Maoist ideology and not supporting them, said DGP Gautam Sawang. He said five other Maoists, including central committee member Gajarla Ravi alias Uday had surrendered to the police in AOB area.