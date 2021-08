పరిటాల సునీతకు షాక్ ... బుల్లెట్ వ్యవహారంలో చిన్న కొడుకు పరిటాల సిద్ధార్థ చుట్టూ బిగుస్తున్న ఉచ్చు

Andhra Pradesh

అసలే అధికారంలో లేక ఇబ్బంది పడుతున్న టిడిపి నేతలకు వరుస కష్టాలు వచ్చి పడుతున్నాయి. తాజాగా మాజీ మంత్రి పరిటాల సునీత కు కొడుకు వ్యవహారం పెద్ద తలనొప్పిగా తయారైంది. పరిటాల సునీత చిన్న కొడుకు సిద్ధార్థ్ శ్రీనగర్ వెళ్ళటం కోసం ఎయిర్ పోర్టుకు వెళ్లి బ్యాగ్ లో బుల్లెట్టు దొరికి పోవడంతో ఈ బుల్లెట్ వ్యవహారం గట్టిగానే పరిటాల కుటుంబాన్ని ఇబ్బంది పెడుతుంది.

English summary

Siddhartha, the youngest son of former minister Paritala Sunitha, left for Shamshabad Airport on the morning of August 18 to fly to Srinagar. CISF personnel inspected the bag while trying to go to Srinagar with friends found a 5.5mm bullet in Paritala Siddhartha's bag. The bullet used by the armed forces was found in Siddharth's bag and the airport police were informed. Airport police seized the bullet have registered a case against Paritala Siddharth under the Arms Act. Attending the hearing, he appeared to be tightening the noose by not answering properly.