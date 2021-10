ఏపీలో షాకింగ్ ఘటన: కూతురికి మద్యం తాగించి తండ్రి అఘాయిత్యం ; వీడియోలు తీయించి ఆపై

Andhra Pradesh

కామంతో కళ్లు మూసుకుపోయి కన్న బిడ్డలను చెరుస్తున్న మానవ మృగాలు సభ్య సమాజాన్ని విస్మయానికి గురి చేస్తున్నారు. బాలికల రక్షణ కోసం ఎన్ని చట్టాలు చేసినా కామాంధులలో మార్పు రావడం లేదు. కాపాడాల్సిన తండ్రులే కాల యముళ్ళుగా మారి కన్నబిడ్డల జీవితాన్ని నాశనం చేస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బాలికలను, మహిళలను రక్షించండి మహాప్రభో అంటూ ప్రతిపక్ష పార్టీలు తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తుతున్నా ఏపీలో పరిస్థితుల్లో మాత్రం మార్పు రావడం లేదు.

A govt employee raped his daughter several times giving her alcohol. Father sexually harassing his daughter from June. The incident, which took place in Andhra Pradesh's Prakasam district, came to light recently.