సినీ ఫక్కీలో.. వేట కొడవళ్ళతో నరికి .. కర్నూలులో ఇద్దరు కీలక టీడీపీ నేతల దారుణ హత్య

కర్నూలు జిల్లాలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. కర్నూలు జిల్లా గడివేముల మండలం పెసరవాయిలో తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు దారుణ హత్యకు గురైన ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. తెలుగుదేశం పార్టీలో కీలకంగా పనిచేసిన అన్నదమ్ములైన మాజీ సర్పంచ్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి, సహకార సంఘం మాజీ అధ్యక్షుడు ప్రతాప్ రెడ్డిని కొందరు ప్రత్యర్థులు అత్యంత కిరాతకంగా వేట కొడవళ్ళతో నరికి హతమార్చారు. ఈ హత్యలకు పాత కక్షలే కారణమని తెలుస్తోంది.

The brutal murder of Telugudesam party leaders in Pesaravai, Kurnool district's Gadivemula zone, has caused a stir locally. Former Sarpanch Nageshwar Reddy, a key figure in the Telugu Desam Party, and Pratap Reddy, a former president of the Co-operative Society, were brutally murdered by some rivals. It seems that the old factions are responsible for these murders.