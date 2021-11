మాట తప్పను, మడమ తిప్పననే సీఎం జగన్.. ఆ ప్రోత్సాహకాల మాటేంటి? సోము వీర్రాజు బహిరంగ లేఖ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డికి ఏపీ బీజేపీ చీఫ్ సోము వీర్రాజు బహిరంగ లేఖ రాశారు. ఏకగ్రీవ పంచాయతీలకు ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తానని చెప్పిన జగన్ సర్కార్, ఇప్పటివరకు ఎందుకు ఇవ్వడం లేదని సోము వీర్రాజు లేఖలో ప్రశ్నించారు. ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి కి సోము వీర్రాజు రాసిన బహిరంగ లేఖలో నవమాసాలు నిండినా కూడా మీ ప్రోత్సాహకం అందలేదని మీరు ఇచ్చిన హామీ మేరకు గ్రామ అభివృద్ధిని దృష్టిలో ఉంచుకుని గ్రామస్తులు అందరూ ఏకమై ప్రోత్సాహకాల కోసం ఏకగ్రీవం చేసి గ్రామ సర్పంచ్ లను ఎన్నుకున్నారని పేర్కొన్నారు.

AP BJP chief Somu Veerraju has written an open letter to AP CM Jagan Mohan Reddy. In his letter, Somu Veerraju questioned why Jagan govt, had said that he would give incentives to unanimous panchayats, had not given so far.